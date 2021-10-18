В Югре выбрали лучшего школьного стоматолога Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

В Югре провели первый региональный чемпионат профессионального мастерства по детской стоматологии «Лучший школьный доктор Югры», который прошел в Ханты-Мансийске. Конкурс стал частью окружного стоматологического форума «Стоматологи Югры детям».

В чемпионате участвовали 15 школьных стоматологов из разных уголков региона, но из-за ограничений, связанных с COVID-19, конкурс проходил в заочном формате. Доктора рассказали о своей работе и провели видеоуроки по профилактике заболеваний зубов. Жюри решили отдать победу зубному врачу из Ханты-Мансийска Илье Батуеву.

В онлайн-режиме в форуме принимают участие более 500 специалистов стоматологического профиля из всех муниципальных образований Югры. Вместе с экспертами из других регионов они обсуждают актуальные вопросы стоматологии детского возраста. Как отмечают специалисты, школьная стоматология в Югре активно развивается, на сегодня в регионе действует 153 школьных стоматологических кабинета и их количество будет расти. Сейчас охват осмотрами и санацией полости рта составляет более 80% школьников.