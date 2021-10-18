В покачевских дворах, по просьбе жителей, установят новые мусорные контейнеры Фото: Официальная страница администрации города Покачи

В покачевских дворах установят новые пластиковые контейнеры с педальным способом открытия. Жители города неоднократно просили заменить старые мусорные контейнеры. Система мониторинга "Инцидент Менеджмент" и Центр Управления Регионом заметили обращения горожан и вопросом занялись специалисты администрации города и управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома.

Решением вопроса стала покупка 35 новых пластиковых контейнеров с педальным способом открытия, пока они будут установлены в тех дворах, где придомовые территории находятся в собственности жильцов. А в будущем подобные контейнеры появятся во всех дворах города.

В администрации города отметили, что сейчас важно оценить, как оборудование поведет себя в условиях северных морозов и насколько сами жители будут бережно относиться к имуществу. В контейнеры подобного типа нельзя выбрасывать крупногабаритный мусор и строительные материалы.