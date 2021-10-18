Жителей Радужного проверяют на соблюдение масочного режима Фото: паблик "Официальный Радужный"

В Радужном сотрудники администрации и полицейские активно борются с распространением коронавируса и проводят профилактические рейды по соблюдению масочного режима. Главная цель проверок - официально предостеречь жителей города и призвать к соблюдению антиковидных мер.

Сотрудники проверяли соблюдение «масочного режима», а также поясняли требования, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, мы писали ранее о том, что в торговых центрах Сургута также проверяют как соблюдается масочный режим. Причем проверки в общественных местах города проводятся ежедневно.