Росгвардейцы из Югры приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу» Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

Росгвардейцы из Югры приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу». В мероприятии участвовали не только сотрудники ОМОН, СОБР из Ханты-Мансийска, но и представители подразделений вневедомственной охраны, дислоцированные в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме и Пыть - Яхе.

- Кровь донора спасает людские жизни. Росгвардейцы всегда отзываются на просьбу медработников и приходят на помощь, чтобы сдать кровь для нуждающихся. Акция «От сердца к сердцу» призвана привлечь к донорству новых участников, а также внимание общественности, - рассказал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

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