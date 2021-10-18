В Белоярском районе провели мастер-класс по изготовлению «Подковы счастья» Фото: Администрация Белоярского района

В Этнокультурном центре Белоярского района продолжаются мастер-классы по созданию оберегов в рамках Месячника добра и заботы о старшем поколении. В выходные состоялся мастер-класс по изготовлению «Подковы счастья», на котором гости центра изготовили обереги для своего дома. Как говорят мастера, «Подкова счастья» считается одним из самых древних талисманов, который приносит в дом счастье и удачу, богатство и успех. Люди до сих пор спорят о том, как правильно вешать подкову над дверью. Наиболее распространённый способ - вешать подкову над входной дверью, так через неё попадает в дом положительная энергия.

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