Врач из ХМАО высказалась о массовой заболеваемости COVID в регионе

Заболеваемость непривитых получается в 4,8 раза выше, чем привитых Фото: Мария Толстихина

Не привитые от коронавируса жители Югры почти в 5 раз чаще заражаются ковидом, чем те, кто успел вакцинироваться. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог Югры Ольга Ежова.

- Заболеваемость непривитых получается в 4,8 раза выше, чем привитых,- заявила врач.

Также Ежова развеяла несколько популярных мифов о COVID-19. Один из них гласит, что при ковиде у больного нет насморка. Врач отметила, что с новыми штаммами вируса появился и этот симптом. Еще один популярный миф — вирус переносят вакцинированные люди.