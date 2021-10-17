Глава ХМАО проверила ход строительства нового микрорайона в Нефтеюганске

Новый жилой комплекс рассчитан на 80 тысяч квадратных метров Фото: соцсети

Глава ХМАО Наталья Комарова проверила, как в Нефтеюганске строится новый жилой микрорайон. Также она проинспектировала снос вагон-городка СУ-28. Об этом губернатор написала на своей страничке в инстаграме.

Новый жилой комплекс рассчитан на 80 тысяч квадратных метров. На данный момент готово больше 61 тысяч. Планируется строительство детского сада вместимостью в 320 мест. Конец работ намечен на 2022 год.

Губернатор также уточнила, что мэрия Нефтеюганска выкупила здесь 857 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.