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Недвижимость17 октября 2021 21:55

Глава ХМАО проверила ход строительства нового микрорайона в Нефтеюганске

Новый жилой комплекс рассчитан на 80 тысяч квадратных метров
Мария Толстихина
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Новый жилой комплекс рассчитан на 80 тысяч квадратных метров

Новый жилой комплекс рассчитан на 80 тысяч квадратных метров

Фото: соцсети

Глава ХМАО Наталья Комарова проверила, как в Нефтеюганске строится новый жилой микрорайон. Также она проинспектировала снос вагон-городка СУ-28. Об этом губернатор написала на своей страничке в инстаграме.

Новый жилой комплекс рассчитан на 80 тысяч квадратных метров. На данный момент готово больше 61 тысяч. Планируется строительство детского сада вместимостью в 320 мест. Конец работ намечен на 2022 год.

Губернатор также уточнила, что мэрия Нефтеюганска выкупила здесь 857 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.