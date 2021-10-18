Погода в Югре на 18 октября 2021 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 18 октября 2021 года: температура воздуха днём +6, +11 °С, ночью 0, +5 °С. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +8, +10 °С, ночью +1, +3 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 18 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним. В этот день наблюдали приметы. Так, если вороны и галки вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.