Жителям ХМАО стоит начать готовиться к введению QR-кодов

Такие меры могут ввести в связи с ухудшением ковид-обстановки в округе Фото: Мария Толстихина

Система QR-кодов может начать действовать в ХМАО уже 26 октября. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий ХМАО.

Владельцы заведений и организаций должны будут скачать приложение и организовать считывание QR-кодов при входе. Посетитель сможет войти в помещение только при наличии сертификата о завершении вакцинации или перенесенной болезни.

- Будет разработано мобильное приложение, позволяющее считывать QR-коды сертификатов прививок посетителей организаций. Депинформтехнологий Югры планирует завершить разработку указанных модулей системы до 26 октября 2021 года, - прокомментировала пресс-служба.