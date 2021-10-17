Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 октября 2021 21:41

ХМАО пророчат увеличение роста болеющих коронавирусом

Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Местные власти обеспокоены

Местные власти обеспокоены

Фото: Мария Толстихина

Рост числа заболевших ковидом в регионе ожидают в ХМАО. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

- Всего в округе коек для лечения ковида 2 486, заняты 2 035. Прогнозируем неутешительный рост и коечного фонда, и числа больных, - пишет он в соцсети.

Также Алексей Добровольский уточнил, что ежедневно число больных ковидом увеличивается. На стационарном лечении находятся более 2 тыс. больных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, в реанимациях - более 100 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.