Студенты из Сургута будут проектировать городские объекты

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Власти Сургута привлекут студентов-архитекторов к планированию новых объектов благоустройства.

Главный архитектор Владимир Астраханцев уже обратился с предложением к педагогам и учащимся сургутского колледжа русской культуры с идеей создать специализированный клуб. Студенты оказались готовы к предложению и презентовали директору департамента архитектуры и градостроительства свои наработки по городским зонам отдыха.

- Вместе мы сможем сделать так, чтобы каждый уголок города стал неповторимым местом, как для тех, кто в нем живет, так и для тех, кто сюда приезжает. Каждая общественная территория должна иметь свой смысл, а архитектурные формы его передавать, - пишут чиновники.