Коронавирус в Югре: за 17 октября заболели 232 человек

Умерли за сутки одиннадцать ковид-пациентов Фото: Мария Толстихина

За минувшие сутки в Югре коронавирусом заразились 232 человека. Лидирующую позицию по суточному приросту сохраняет Сургут – 83 горожанина заболели накануне. Второе место занял Нижневартовск (33 заболевших), третье – Ханты-Мансийск (22).

Умерли за сутки одиннадцать ковид-пациентов в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Советском районе, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов, выздоровели 7 000 624 человека.