В Сургуте откроют новую детскую площадку

Стоимость объекта составила 49 миллионов рублей Фото: Мария Толстихина

Еще один объект в сургутском парке «За Саймой» готовится к открытию. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь была построена детская площадка «Ботаника».

-На данный момент все работы закончены, все хорошо. Я считаю, что все получилось. Людям нравится, мы получили обратную связь от них — все довольны, - прокомментировал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Стоимость объекта составила 49 миллионов рублей. Деньги были выделены из местного, окружного и федерального бюджетов. Официальное открытие состоится в четверг, 21 октября.