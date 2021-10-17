«Аллея отцов» появилась в Сургуте

Участники акции посадили 15 саженцев: яблони и сирени Фото: Архив "КП"

Сегодня в России впервые отмечается День отца. В честь этого в Сургуте, в парке Кедровый лог, высадили «Аллею отцов». Участники акции посадили 15 саженцев: яблони и сирень.

На детской площадке «Забава» по улице Энергетиков всех желающих ждала развлекательная программа. Песни, танцы, конкурсы и аниматоры в ростовых куклах сказочных персонажей — для десятков мам, пап, сыновей и дочерей, которые предпочли в воскресный день не сидеть по домам, а провести праздничный выходной с пользой.

Напомним, день отца был учрежден 4 октября 2021 года указом президента Владимира Путина. Праздноваться он будет в третье воскресенье октября