Прогноз погоды в ХМАО на 17 октября 2021 года: местами небольшой дождь

Преимущественно без осадков Фото: Мария Толстихина

В ХМАО сегодня, 17 октября, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный со скоростью 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью достигнет отметки 0,+5 °С, днем +6,+11 °С.

Сегодня в России отмечается День отца. Праздник учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Отныне он будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября. Посвятить день российским папам было решено «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».