В Югре пьяный мужчина, угрожавший убить жену с детьми, метнул нож в Росгвардейца Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч.1 ст. 119 и ст. 317 УК РФ (угроза убийством и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Происшествие случилось 15 октября в квартире одного из домов поселка Нижнесортымский.

- Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать своей супруге и двоим несовершеннолетним детям. Испугавшись, женщина позвонила в полицию с просьбой защитить ее и детей от пьяного мужа. Когда на вызов приехали сотрудники Росгвардии, злоумышленник бросил в одного из них нож, попав в бронежилет. После мужчина продолжил дебоширить, замахиваясь на Росгвардейцев топором, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

Чтобы остановить югорчанина, сотрудникам пришлось применить табельное оружие. Сейчас мужчина находится в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.