В Сургутском районе нашли подростков, сбежавших из реабилитационного центра Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутском районе нашли подростков, сбежавших из реабилитационного центра «Гармония», расположенного в поселке Тром-Аган. Происшествие случилось 15 октября, в этот же день сотрудник учреждения обратился с заявлением в полицию.

Чтобы разыскать ребят, оперативникам потребовались сутки.

- Оба несовершеннолетних, о пропаже которых заявили сотрудники центра «Гармония» в Тром-Агане, найдены. Они живы и здоровы, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Известно, что молодые люди находились в центре на специальном обучении. Срок их пребывания составлял шесть месяцев.