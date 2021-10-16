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Общество16 октября 2021 13:53

В Сургутском районе нашли подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Ребята пропали 15 октября
Марина Прохорова
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В Сургутском районе нашли подростков, сбежавших из реабилитационного центра

В Сургутском районе нашли подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутском районе нашли подростков, сбежавших из реабилитационного центра «Гармония», расположенного в поселке Тром-Аган. Происшествие случилось 15 октября, в этот же день сотрудник учреждения обратился с заявлением в полицию.

Чтобы разыскать ребят, оперативникам потребовались сутки.

- Оба несовершеннолетних, о пропаже которых заявили сотрудники центра «Гармония» в Тром-Агане, найдены. Они живы и здоровы, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Известно, что молодые люди находились в центре на специальном обучении. Срок их пребывания составлял шесть месяцев.