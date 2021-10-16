В Нягани пройдет ночной забег, приуроченный ко Дню отца

Жителей Нягани приглашают поучаствовать в ночном забеге. Он пройдет 17 октября на территории лыжероллерной трассы (лыжная база «Кристалл»). Регистрация участников начнется в 17:00 и продлится до 17:50. Само начало мероприятия - в 18:00.

К участию допускаются все желающие от 16 лет. Взрослым предстоит пробежать три километра, а подросткам - один.

Кстати, мероприятие приурочено к празднованию «Дня Отца», по этому случаю все отцы, пришедшие с детьми, получат подарки: сертификат в батутный центр «Фристайл» или сертификат в «ДоДо пиццу».

Кроме того, по итогам забега будет проведена лотерея, где разыграют те же сертификаты, а также билеты в кинотеатр «Синема де Люкс» и портативные наушники Air Pods.

Отметим, что во время мероприятия будет музыкальное сопровождение, ростовые куклы, фото-зона, точки продажи сувенирной продукции и места, где можно попить горячий чай.