В Югре еще 228 человек заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Оперативного штаба, на сегодняшний день зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19 в 22 муниципальных образованиях. С начал периода заразились 78 416 человек, из которых 2 983 - с активным проявлением болезни.

Кроме того, выздоровели за прошедшие сутки 153 человека (с начала пандемии - 74 246), скончались - девять (за весь период - 1 187).

Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте - 67 человек. Затем идут Нижневартовск - 23 и Ханты-Мансийск - 21. Общая картина заболеваемости по регионам выглядит следующим образом:

Фото: Оперштаб Югры

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 33 208 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 979 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 958 384 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 883 человек, с начала пандемии - 6 981 907. Также за сутки зафиксировано 1 002 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 222 315 человек.