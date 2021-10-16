Фото: администрация Нефтеюганского района

В Нефтеюганском районе открылся парк отдыха «Сингапай». Он расположен на улице Круг Б-3, где раньше был пустырь.

Территория парка разделена на несколько функциональных зон, связанных в единое целое пешеходными дорожками. Здесь имеется игровой комплекс «Планетариум», который несет не только игровую, но и познавательную функцию. Особый купол позволяет изучать созвездия Северного полушария, а снаружи есть приспособления для скалолазания.

Также установлена спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей старшего поколения. Особые тренажеры предназначены для тренировки моторики, баланса, гибкости, координации, укрепления мышц и суставов.

Еще одна спортивная зона - многофункциональный корт, который летом будет функционировать как поле для мини-футбола, а зимой превратится в каток.

Кроме того, смонтирована фотозона в виде сердца и площадка для игры в шахматы.

- Душа радуется идти по такому прекрасному парку, который появился благодаря механизму инициативного бюджетирования. Напомню, что наш муниципалитет первым запустил его в работу. Хочу сказать огромное спасибо жителям Сингапая. Без вашей поддержки, без вашего желания создать комфортное пространство проект не состоялся бы. Пусть этот объект радует вас, берегите эту красоту, которая вам сегодня подарена», - сказала глава муниципалитета Галина Лапковская.