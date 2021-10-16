Фото: администрация Мегиона

До конца года в Мегионе планируют заменить 61 лифт, расположенный в 14 домах. На эти цели направлено 129,5 млн. рублей. При этом лишь часть из них - 56,8 мл. рублей - средства собственников из фонда капитального ремонта. Остальная часть, а это более 72 млн. рублей, выделена из внебюджетных источников.

- Это стало возможным благодаря реализации программы по ускоренной замене лифтового оборудования. В 2021 году в федеральное законодательство были внесены изменения, позволяющие компенсировать регионам часть расходов бюджетов на реализацию мероприятий по замене лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации, - рассказали в городской администрации.

На сегодняшний день 29 лифтов уже сданы в эксплуатацию. При этом стоит отметить, что лифты будут не только новыми, но и энергосберегающими. А это значит, что жильцы, в чьих домах они появятся, смогут сократить потребление общедомовой электроэнергии и сэкономить часть расходов.