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Происшествия16 октября 2021 6:19

Жительница Югорска получила условный срок за незаконную миграцию

Тем самым женщина хотела заработать денег
Марина Прохорова
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Жительница Югорска получила условный срок за незаконную миграцию

Жительница Югорска получила условный срок за незаконную миграцию

Фото: Ольга Крыльцова

В Югорске вынесли приговор в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой по ч.1 ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

- Намереваясь получить дополнительный доход, женщина составила трудовые договоры с пятью иностранными гражданами, у которых закончился срок пребывания на территории Российской Федерации. При этом она не являлась индивидуальным предпринимателем и не имела возможность предоставить им рабочие места, - рассказали в УМВД России по Югре.

В итоге суд приговорил югорчанку к одному году лишения свободы условно.