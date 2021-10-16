Погода в Югре на 16 октября: переменная облачность

Погода в Югре на 16 октября Фото: Вера Зенина

В субботу, 16 октября, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем - 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 0 градусов, днем ожидается до +13.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 5-11 м/с.

Сургут: ясно. Днем +10, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днем +9, ночью +3. Ветер 5-8 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днем +10, ночью +5. Ветер 6-10 м/с.

Когалым: ясно. Днем +8, ночью +3. Ветер 5-10 м/с.