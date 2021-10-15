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Происшествия15 октября 2021 18:26

Жительница Нижневартовска всю ночь переводила деньги мошенникам

Ее "развели" на 150 тысяч рублей
Виктория Терина
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Жительница Нижневартовска всю ночь переводила деньги мошенникам

Жительница Нижневартовска всю ночь переводила деньги мошенникам

Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске 55-летней женщине в вечернее время позвонил мужчина и представился сотрудником Центробанка. Он рассказал о несанкционированных списаниях, которые происходит на счетах гражданки, но она не сразу поверила его речам. А вот другой собеседник - мнимый сотрудник Следственного Управления Югры подтвердил информацию, тогда-то югорчанка и решилась на кардинальные действия и в ближайшем банкомате с 2 часов ночи до 5 утра переводила деньги. В итоге 150 тысяч рублей "улетели" аферистам.

В Когалыме на подобную уловку попался 23-летний молодой человек, ему также вечером позвонил сотрудник банка и сообщил о списании. Югорчанин испугался и продиктовал мошеннику всю необходимую информацию, с помощью которой аферист смог получить доступ к личному кабинету парня и пополнить свой доход на 250 тысяч рублей. Причем эта сумма была оформлена в кредит.

Возбуждены уголовные дела.