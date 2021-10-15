В Урае задержали наркосбытчика с запрещенными веществами Фото: Татьяна Коркина

В Урае задержали 48-летнего мужчину с наркотиками, которые он планировал сбыть. Во время досмотра и обыска по месту его проживания полицейские нашли свертки с запрещенным веществом. В результате исследования выяснилось, что изъятое является наркотическим средством массой 4,26 грамма.

Против наркосбытчика возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что уголовное дело против адвоката, который распространял наркотики на территории ХМАО, передали в суд. Он обвиняется сразу в нескольких преступлениях.