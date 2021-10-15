Следком Югры возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейского после ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Следком Югры возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти". Все началась с информации, которая разлетелась в социальных сетях, о нападении на полицейского, попавшего в ДТП.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 14 октября 2021 года около 20 часов на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной в Пыть-Яхе произошла авария, одним из участников которой стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После столкновения несколько граждан окружили автомобиль полицейского и потребовали выйти на улицу.

Мы писали о том, что водитель «Тойоты Камри», при повороте налево, на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу водителю автомобиля «Лада Гранта». Обстоятельства именно этой аварии будут выяснять следователи.

Напомним, мы писали ранее о том, как житель Нефтеюганского района пытался натравить на полицейского бойцовскую собаку.

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