В Нягани мужчина поплатился свободой за очередное нетрезвое вождение Фото: Татьяна Коркина

В Нягани суд отправил за решетку 30-летнего местного жителя, который в очередной раз сел за руль в нетрезвом виде. За пьяную езду мужчину уже судили раньше, но наличие судимости и отсутствие водительского удостоверения не стало препятствием снова попробовать себя в роли водителя.

Так, в июле 2021 года мужчина на своем автомобиле отправился кататься по городу, но завершить поездку ему помешали сотрудники ГИБДД. По результатам освидетельствования зафиксировано превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В суде горе-водитель полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, кроме того запретили управлять транспортом в ближайшие 3 года.

Напомним, ранее мы писали о том, как жительницу Сургута наказали за нетрезвую езду, которая уже не в первый раз попадается в таком виде полицейским.