В Югре чиновник ответит за халатность, из-за которой погиб шестилетний мальчик Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Березовский следственный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре завершил расследование уголовного дела в отношении председателя Комитета по муниципальному имуществу администрации Белоярского района. Он обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека.

Трагедия произошла 11 мая 2020 года на реке Казым в Белоярском, там погиб шестилетний мальчик. По версии следователей чиновник, являясь ответственным за эксплуатацию паромно-пассажирского причала на реке Казым, не обеспечил соблюдение обязательных правил по установке ограждений и информационных знаков безопасности. А также не проконтролировал работы по признанию причала аварийным.

Из-за халатного отношения обвиняемого ребенок, который ехал на велосипеде по причалу, в силу возраста не осознал степень опасности, проехал в опасную зону и упал в реку. Из-за сильного течения и низкой температуры воды мальчик выбраться не смог и погиб.

Обвиняемый вину не признал, но следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Кроме того обвинительное заключение утвердили и в Прокуратуре округа и пришла к выводу, что гибель мальчика наступила в результате халатности сотрудника администрации.

- По данному факту прокуратура города внесла представление в адрес главы Белоярского района с требованием установить ограждение причала и информационные знаки безопасности. Представление рассмотрено и удовлетворено, требования прокуратуры исполнены в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности - сообщили в Прокуратуре ХМАО-Югры.