В ХМАО за период пандемии больше 78 тысяч человек заразились коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

С начала пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 78 188 случаев новой коронавирусной инфекции, по данным на 15 октября на территории округа зафиксировано 224 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах.

Случаи заражения коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 88; Ханты-Мансийске – 25; Нижневартовске – 17; Нефтеюганске – 12; Нягани – 11; Березовском районе –11; Советском районе – 9; Урае – 7; Октябрьском районе – 6; Лангепасе – 6; Радужном – 5; Кондинском районе – 4; Югорске – 4; Когалыме – 4; Мегионе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Сургутском районе – 2; Нижневартовском районе – 2; Покачах – 2; Ханты-Мансийском районе – 1; Пыть-Яхе – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 207 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 223 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 16 577 человек, сняты с наблюдения – 319 916 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 7 803 человека, всего прошли обследование 2 319 850 югорчан.

Состояние 168 пациентов остается тяжелым, 127 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса в Югре умерли 10 человек. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 1 178 человек. За день выписались по выздоровлению 148 человек, за весь период пандемии выздоровели 74 093 югорчан.

За минувшие сутки в России зафиксировано 32 196 новых случаев коронавируса в 85 регионах, при этом 9% не имели симптомов болезни. За день от коронавируса скончались 999 человек. За сутки в России вылечились 22 268 человек. За весь период пандемии в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса и зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.