В Сургуте новое жилье обрели 435 семей Фото: администрация Сургута

Администрация Сургута приобрела в муниципальную собственность 54 квартиры и до конца года планируется докупить ещё 128 жиль. Все 182 квартиры приобретут в этом году, а собственники смогут отметить новоселье в следующем.

Жители Сургута, которые выбрали денежную компенсацию, смогут купить квартиры в любом городе страны. Это 424 семьи, которым возместят стоимость аварийных площадей на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей.

– У нас два магистральных направления по решению вопроса переселения из ветхого жилья: денежная компенсация собственникам и приобретение квартир Администрацией города для предоставления на условиях соцнайма жителям аварийного фонда. По первому из них мы идем более уверенно. Это связано с тем, что есть оценочная стоимость экспертов. Большинство земляков она устраивает, и они соглашаются на возмещение – отметил Глава Сургута Андрей Филатов.

По его словам, для более эффективной реализации второго направления в Сургуте внедрили новый механизм «Вещь в будущем», когда квартиру оплачивают сегодня, а получают в следующем году. Застройщик при этом соглашается продавать квартиры по стоимости, утвержденной Региональной службой по тарифам, так как у него появляются финансы для старта.

В этом году в Сургуте новое жилье обрели уже 435 семей. Кроме того, снесено около 30 аварийных и ветхих домов.