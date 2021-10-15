В Междуреченском кафе мужчина украл женскую сумку с деньгами и документами Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 71 преступление, по горячим следам раскрыто 44. Так, в Кондинском районе мужчина, находясь в раздевалке для персонала кафе в поселке Междуреченский, украл женскую сумочку с документами и деньгами, а ещё рюкзак с паспортом молодого человека.

В Сургуте задержан мужчина, который раньше был судим. У него нашли полимерный пакетик с наркотиками. А в Березовском районе задержали рыбака, который на моторную лодке с подвесным лодочным мотором, используя сеть незаконно выловил 15 особей «Пелядь». Ведется проверка. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Кроме того, в Югре раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. В Нижневартовске, задержали мужчину, который украл пары мужских ботинок, стоимостью 7 тысяч рублей из торгового центра по улице Кузоваткина. После кражи он продал их за тысячу рублей. Он был судим за аналогичное преступление раньше и снова находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.