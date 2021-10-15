Шестьдесят процентов взрослых жителей Сургута привились от коронавируса Фото: Администрация Сургута

На сегодняшний день 162 695 человек в Сургуте поставили первый компонент вакцины от коронавируса. Как сообщают в администрации города для выработки коллективного иммунитета должны вакцинироваться 80% взрослого населения, а на сегодня показатель вакцинации составляет 60%. Количество сургутян, переболевших с начала пандемии превышает 17 тысяч человек.

По информации главного врача Поликлиники №1 Максима Слепова, вирус стал более агрессивным и теперь первые признаки заболевания проявляются на 2-3 день после контакта с больным. В то время, как раньше для этого требовалось 5-7 дней.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре вновь введут цифровые пропуска и QR-коды, чтобы контролировать больных коронавирусом.