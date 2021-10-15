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Общество15 октября 2021 10:33

В Ханты-Мансийске пройдет Открытый городской форум «Молодежь – будущее Российского Севера»

В форуме могут участвовать молодые люди от 18 до 35 лет
Виктория Терина
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Форум «Молодежь – будущее Российского Севера» пройдет в столице Югры Фото: Молодежный центр

Форум «Молодежь – будущее Российского Севера» пройдет в столице Югры Фото: Молодежный центр

В Ханты-Мансийске 30 октября состоится Открытый городской форум «Молодежь – будущее Российского Севера». Он проводится для привлечения молодежи Ханты-Мансийска к гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений, укрепления единства многонационального народа, проживающего на территории города, а ещё для профилактики экстремизма и терроризма.

В форуме могут участвовать молодые люди от 18 до 35 лет - лидеры молодежных движений, представители общественности, национально-культурных автономий, традиционных религиозных конфессий, специалисты в сфере профилактики экстремизма и терроризма. На площадках мероприятия участники прослушают тематические лекции, семинары и много другой полезной информации.

Заявку на участие можно подать через регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 28 октября.