Директор предприятия в Сургуте отправится под суд за долг по зарплате перед работником Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте следователи завершили расследование уголовного дела против директора одного из предприятий. Он обвиняется в невыплата свыше двух месяцев заработной платы своим работникам.

Директор общества с ограниченной ответственностью, которое занималось электромонтажными работами, решил приукрасить действительное финансовое положение предприятия в глазах учредителей и контрагентов и использовать наибольшие финансовые средства в хозяйственном обороте. Чтобы провернуть эту схему директор не выплатил уволившемуся работнику окончательный расчет. В итоге он задолжал 220 тысяч рублей и заплатил их только после возбуждения уголовного дела.

Следователями собрано достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Нефтеюганске задолжал зарплату работникам, а себе заплатил больше 2 миллионов.