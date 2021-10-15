В Нягани больше трех тысяч человек старше 60 лет поставили прививку от COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нягани на базе филиала терапевтического отделения работает процедурный кабинет иммунизации против COVID-19. Там, могут привиться от коронавируса жители близлежащих микрорайонов. Участковые врачи и медицинские сестры уже приглашают пациентов и записывают на вакцинацию по телефону. Также записаться на иммунизацию можно самостоятельно.

- Сегодня в Нягани иммунизацию против коронавирусной инфекции завершили порядка 3720 граждан старше 60 лет. Согласно проведенному анализу состояний люди старшего возраста переносят вакцинацию довольно легко. В единичных случаях наблюдается небольшое повышение температуры тела, боль в области инъекции. Все симптомы проходят самостоятельно в течение 1-2 дней, - рассказала Алена Шульга, заведующая отделением профилактики БУ «Няганская городская поликлиника».

Напомним, Роспотребнадзор Югры разъяснил кто обязан поставить прививку от коронавируса. Обязательная вакцинация показана людям группы риска.