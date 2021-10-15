В Югре водителей массово проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сегодня, 15 октября 2021 года на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», а также завтра, 16 октября 2021 года, на трассе «Нефтеюганск – левый берег р. Обь» и на автодороге «Подъезд к городу Сургут», сотрудники ДПС окружной Госавтоинспекции, проведут массовую проверку водителей на трезвость.

Нетрезвое вождение часто приводит к трагическим последствиям. Так, в Ханты-Мансийске пьяный водитель перевернулся в кювет, в результате водитель и два пассажира: 29-летний и 47-летний мужчины получили травмы.

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