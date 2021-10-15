В Сургуте придумали акцию «Автобус грамотности» Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте стартует акция «Автобус грамотности». Жители города 18 и 25 октября, а также 1 ноября с 14.00 до 17.00 смогут провести время с пользой прямо в автобусе. Акция пройдет в автобусе № 45, которые следует по маршруту «Железнодорожный вокзал – Комсомольский проспект».

Автобус, в салоне которого будет проходить акция, обозначен специальными яркими стикерами, что поможет без труда узнать его среди других, следующих по маршруту № 45.

Организаторы - сотрудники Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина обратят внимание на слова, с которыми чаще всего возникают «ударные» затруднения, расскажут о паронимах – словах, близких по звучанию, но разных по значению, которые люди нередко путают. А ещё для пассажиров проведут опрос о значимости и влиянии чтения на уровень грамотности, о соблюдении норм русского языка.