Больницы Сургута работают в режиме повышенной готовности из-за роста заболеваемости COVID-19

Больницы Сургута работают в режиме повышенной готовности Фото: Юлия Кучеренко

Из-за роста заболеваемости коронавирусом больницы Сургута продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщают в администрации города. На сегодня помимо бригад скорой помощи в Сургуте работает 68 поликлинических бригад, которые выезжают к больным на дом, а раньше количество таких бригад не превышало 40. Сейчас средняя суточная нагрузка врача-терапевта на выезде возросла до 27 человек, у педиатров до 36.

Напомним, мы сообщали о том, что в Югре 221 человек за день заразился коронавирусом, при этом больше всего случаев заражения за день выявлено в Сургуте – 89 заболевших. В Сургуте продолжают контролировать соблюдение масочного режима в торговых центрах и других местах массового скопление людей.