Погода в Югре на 15 октября 2021 года: переменная облачность Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 15 октября 2021 года: температура воздуха днём +8, +13 °С, по востоку +2, +7 °С, ночью 0, +5 °С. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +9, +11 °С, ночью +2, +4 °С. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 15 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причем, как правило, мужчины молились Куприяну, а женщины - Устинье.