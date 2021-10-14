В торговых центрах Сургута проверили как соблюдается масочный режим Фото: Администрация Сургута

В Сургуте снова проверки масочного режима. Рейды, по поручению Городского оперштаба, провели сотрудники контрольного управления Администрации города и полиции. Проверки прошли в ТРЦ «Сургут Сити Молл» и «Аура».

Во время проверки составлено четыре протокола и зафиксировано нарушение самого торгового центра «Аура», при входе в здание для посетителей отсутствовали бесплатные маски. За это нарушение торговый центр может оплатит крупный штраф до 300 тысяч рублей. А посетителей за отсутствие маски ждет штраф до 15 тысяч рублей. С начала года в Сургуте составлено больше двух тысяч протоколов за нарушение масочного режима. Проверки проводятся ежедневно и не только в торговых центрах , но и в общественном транспорте, отделениях почты, аптеках и небольших магазинах.