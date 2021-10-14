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Спорт14 октября 2021 17:28

Урайские спортсмены отличились в Чемпионате и Первенстве Мира по космическим моделям

Югорчане завоевали 15 кубков и медалей различного достоинства
Виктория Терина
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Урайские спортсмены отличились в Чемпионате и Первенстве Мира по космическим моделям Фото: администрация Урая

Урайские спортсмены отличились в Чемпионате и Первенстве Мира по космическим моделям Фото: администрация Урая

Команда урайских ракетомоделистов учатсовала в Чемпионате и Первенстве Мира по космическим моделям, которые проходили в Румынии их соперниками стали спортсмены из 17 стран мира. Югорский спортсменов подготовил старший тренер Сборной команды Югры, Заслуженный тренер России Владимир Меньшиков.

В общем итоге югорские спортсмены завоевали 15 кубков и медалей различного достоинства.

Все спортсмены подтвердили свои спортивные звания и разряды. Матвей Пьяхов и Наталья Митькиных выполнили норматив Мастеров спорта России, Ирина Лобанова выполнила норматив Мастера спорта международного класса. Своими блестящими результатами урайские спортсмены укрепили свои позиции в национальной сборной команде России.