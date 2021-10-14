В Приобье появится новая больница с круглосуточным стационаром Фото: Администрация Октябрьского района

В Приобье Октябрьского района появится новая больница на 200 посещений в смену с круглосуточным стационаром.

Работы возведению больницы разделили на 2 этапа. На первом подрядчик спроектирует будущее сооружение и получит положительное заключение государственной экспертизы. На втором начнется строительство. Новое медучреждение будет иметь не более 3 надземных этажей, общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Участковая больница должна иметь стационар на 35 коек, а Посетить поликлинику смогут до 200 человек за смену. Кроме того, в ней будет 15 коек для дневного пребывания пациентов с местом для маломобильных групп населения.

Проектирование больницы завершат через 15 месяцев с момента заключения контракта, а строительство закончится еще через 34 месяца.

- Для жителей поселка Приобье это действительно важное событие. Оказание высококвалифицированной и специализированной первичной медико-санитарной помощи населению, а также осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний – ключевая цель строительства нового медучреждения – прокомментировала Анна Куташова, глава Октябрьского района.

В Приобье строятся еще два долгожданных и необходимых объекта: строительство новой школы на 300 учащихся и реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений.