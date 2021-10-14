В Ханты-Мансийске волонтеры помогают заболевшим коронавирусом студентам Фото: Югорский государственный университет

Из-за участившихся случаев заражения коронавирусом среди обучающихся ЮГУ, волонтеры каждый день доставляют продукты и лекарства заболевшим. Добровольцы обходят комнаты, приносят студентам обеззараживающие растворы, измеряют температуру и знакомят с информацией Роспотребнадзора.

- Помогать ребятам, которые из-за пандемии находятся на изоляции, я начала еще в прошлом году - закупала и доставляла для них продукты. У меня было не так много свободного времени, но было огромное желание помогать людям, которые в этом действительно нуждаются - рассказала волонтёр Анастасия Федотова, студентка третьего курса ЮГУ направления «Экономика».

В волонтерском центре университета рассказали, что в команду добровольцев входят активные и целеустремленные ребята, которые готовы прийти в любую минуту на помощь студентам.