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Происшествия14 октября 2021 15:54

Советчане за сутки "подарили" мошенникам больше миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела
Виктория Терина
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Советчане за сутки "подарили" мошенникам больше миллиона рублей

Советчане за сутки "подарили" мошенникам больше миллиона рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе с заявлениями о хищениях обратились сразу трое местных жителей.

В первом случае 42-летнему югорчанину позвонила якобы сотрудником портала госуслуг и рассказала, что его личный кабинет взломан, а персональные данные в открытом доступе. Якобы преступники могут воспользоваться ситуацией для оформления кредита. Заявитель отключил звонок и попробовал зайти в кабинет, но не получилось. Вскоре ему позвонил мужчина, якобы старший специалист ЦБ РФ и попросил назвать коды, которые будут приходить на телефон, для аннулирования мнимого кредитного договора. В итоге аферисты успели оформить на его имя кредит на 300 тысяч рублей.

На уловки мошенников попалась 31-летняя девушка, она назвала коды из смс для закрытия кредитного счета и таким образом лишилась 50 тысяч рублей, которые списались с её кредитной карты. А в другом случае с 53-летней советчанкой по телефону связался полицейский. Он настойчиво предупреждал женщину защитить свои сбережения, а получив доступ к личному кабинету югорчанки, похитил 60 тысяч. Но на этом не остановился и вынудил её оформить кредиты в 4-х банках и "подарить" ему 1 миллион рублей.

Возбуждены уголовные дела.