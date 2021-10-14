В Югре 221 человек за день заразился коронавирусом Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается рост количества заболевших коронавирусом. За весь период пандемии зарегистрировано 77 964 случаев новой коронавирусной инфекции, а за сутки зафиксировано и подтверждено 221 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах.

Больше всего случаев заражения за день выявлено в Сургуте – 89, Ханты-Мансийске – 33 и

Нижневартовске – 22. Также заболевшие зафиксированы в Радужном – 10, Нягани – 9; Советском районе – 7; Березовском районе –7; Октябрьском районе – 7; Урае – 7; Сургутском районе – 6; Когалыме– 4; Нефтеюганске – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Кондинском районе – 3; Югорске – 2; Лангепасе – 2; Пыть-Яхе – 1; Покачах – 2; Белоярском районе – 1.

По клинической картине: на момент выявления у 188 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 219 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением и в самоизоляции находятся 15 936 человек, сняты с наблюдения – 317 463 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследовано 6 590 человек, всего прошли обследование 2 312 047 югорчан.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 172 пациента, 131 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 9 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1168 человек. Но есть и хорошие новости: за день выписаны по выздоровлению 162 человека, за весь период пандемии вылечились 73 945 югорчан.

За сутки в России зарегистрировано 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, причем 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Скончались 986 человек и полностью выздоровели 21 670 жителей. Всего в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.