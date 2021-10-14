Югорчанин получил 7 лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников фотосалона Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте суд вынес обвинительный приговор против 30-летнего местного жителя, который напал на сотрудников фотосалона, пытаясь совершить ограбление.

В апреле мужчина под предлогом заказа фотоуслуг вошел в фотосалон в начал бить двоих сотрудников ногами по различным частям тела, при этом требуя дать ему деньги и технику. Испугавшись за свою жизнь, сотрудники фотосалона передали нападавшему фотоаппарат, фотовспышку, сотовые телефоны и 60 тысяч рублей.

После этого преступник скрылся с места преступления, но полицейские задержали его «по горячим следам». Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургутском районе разбойник угрожал водителю огнестрелом, если тот не отдаст ему деньги.