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Происшествия14 октября 2021 14:57

Югорчанин получил 7 лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников фотосалона

Его задержали «по горячим следам»
Виктория Терина
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Югорчанин получил 7 лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников фотосалона

Югорчанин получил 7 лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников фотосалона

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте суд вынес обвинительный приговор против 30-летнего местного жителя, который напал на сотрудников фотосалона, пытаясь совершить ограбление.

В апреле мужчина под предлогом заказа фотоуслуг вошел в фотосалон в начал бить двоих сотрудников ногами по различным частям тела, при этом требуя дать ему деньги и технику. Испугавшись за свою жизнь, сотрудники фотосалона передали нападавшему фотоаппарат, фотовспышку, сотовые телефоны и 60 тысяч рублей.

После этого преступник скрылся с места преступления, но полицейские задержали его «по горячим следам». Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургутском районе разбойник угрожал водителю огнестрелом, если тот не отдаст ему деньги.