В Нефтеюганске молодой человек зашел в чужой гараж и угнал "Ладу" Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений, по горячим следам раскрыто 48. В Нягани двое мужчин, разбив оконное стекло, залезли в вагон, расположенный по улице Западной, и украли радиаторные батареи, пайвы и флягу. Часть краденного они сдали в пункт приема лома черных металлов. Оба мужчины ранее были судимы.

В Нефтеюганске 21-летний молодой человек зашел в чужой гараж и угнал автомобиль «Лада-2107» Подозреваемый содержится в ИВС, ранее он неоднократно судим за кражи. А в Мегионе задержан бывший уголовник, у которого нашли сверток с наркотиком. массой 1,137 грамма.

Кроме того, в Югре раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска задержаны подозреваемые, которые сорвали навесной замок с сарая и похитили оттуда бензопилу, точильный станок и масленый обогреватель. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде, причем один из них уже судим за кражу.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.