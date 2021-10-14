В Ханты-Мансийске пройдет осенний турнир по пантомимическим играм среди молодежи Фото: Молодежный центр

В Ханты-Мансийске пройдет осенний турнир по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи. Он состоится 23 октября в 14:00 в конференц-зале Окружного Дома народного творчества.

Участвовать может любой желающий, но важно собрать команду из 4-х человек и подать заявку в группе мероприятия. Регистрация начнется 15 октября в 12:00.

Игроки пройдут 4 конкурсных испытания, например в финале командам предстоит показывать праздники и обряды народов Югры. Остальные задания остаются сюрпризом. Члены жюри определят тройку лучших команд, двух участников в номинации «Лучший пантомимщик» и «Лучшая пантомимщица», а также выделят четверку игроков в номинации «Приз симпатий жюри».

Весь игровой сезон организаторы будут вести рейтинговую таблицу, а в декабре на финальном турнире определится лучшая команда года. По итогам двух предыдущих встреч лидирует команда работающей молодежи «Страхоминаторы».