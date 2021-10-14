Пьяная сургутянка поругалась с 62-летней женщиной и ударила ее ножом в шею Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте задержали 32-летнюю местную жительницу, она подозревается по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Как сообщают следователи, пьяная жительница Сургута, в квартире одного из домов по улице Университетская, поругалась с 62-летней женщиной и ударила её кухонным ножом в шею. Югорчанка осознала последствия и вызвала скорую помощь, но до приезда медиков раненая жительница Сургутского района скончалась.

Подозреваемая, уже судимая раньше за покушение на убийство и угрозу убийством, снова заключена под стражу.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Сургуте пьяный гость не захотел уходить и хозяин его зарезал. Между мужчинами, на фоне выпитого алкоголя произошел конфликт