В Югре отремонтировали 23 км дороги Сургут - Нижневартовск Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

В Югре завершили ремонт 23 км дороги Сургут - Нижневартовск. Специальная комиссия, в состав которой вошли представители окружного профильного управления, подрядной организации и общественности, уже проверили качество выполненных работ. Также они провели замеры коэффициента сцепления дорожного покрытия с колесом, его ровность и уклоны. Замечаний по результатам проверки не выявлено.

Дорога от Сургута до Нижневартовска – одна из самых загруженных в регионе. В этом году в нормативное состояние приведут 33 км трассы благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как говорят специалисты, при ее ремонте применяются новые технологии – разметка термопластиком, битумно-полимерная лента на стыках бетонного покрытия и щебеночно-мастичный асфальтобетон.

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